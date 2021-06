Ein Schlangenlinien fahrender Wagen fiel Beamten der Polizeiinspektion Landau am Sonntag gegen 19 Uhr zwischen Billigheim und Ingenheim auf. Den Grund für die unsichere Fahrweise der Fahrerin konnten die Polizisten schnell ermitteln: Ein Atemalkoholtest bei der 79-Jährigen ergab einen Wert von 2,11 Promille, wie die Polizei mitteilt. An dem dunkelgrauen Opel Corsa stellten die Beamten zudem frische Beschädigungen im Frontbereich fest. Bislang konnten die Beschädigungen keinem Verkehrsunfall zugeordnet werden. Die Fahrerin äußerte, von Bad Bergzabern nach Ingenheim und von dort nach Billigheim gefahren zu sein. Nun bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen, die einen Verkehrsunfall beobachtet haben oder in diesem Bereich Beschädigungen feststellen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen. Kontakt aufnehmen kann man unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.