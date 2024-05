Ein 84-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Landstraße zwischen Steinfeld und Schweighofen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 62-jähriger Audi-Fahrer den Senior an, als er dabei war, seinen Vordermann zu überholen. Dabei übersah er jedoch den Radler, der nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte. Der 84-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Audi und stürzte auf die Straße. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.