Am kommenden Montag, 24. April, beginnt der Neubau der Merowingerbrücke, die in der Südstadt die Hartmannstraße über die Bahngleise hinweg mit der Merowingerstraße verbindet. Die alte, nur 1,50 Meter breite Fußwegebrücke ist marode. Den Neubau lässt die Stadt in vier Metern Breite ausführen, damit die Brücke künftig auch von Radfahrern genutzt werden kann. Die Arbeiten dauern voraussichtlich knapp ein Jahr an. Der Weg über die Brücke bleibt in dieser Zeit gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Neubau ist Teil des Förderpakets Klimaschutz durch Radverkehr, aus dem bis zu 7,5 Millionen Euro nach Landau fließen können. Von rund 1,36 Millionen Euro Kosten zahlt der Bund rund 748.000 Euro. Für die Dauer der Bauarbeiten empfiehlt die Stadt Fußgängerinnen und Radfahrern, die Eutzinger Straße, die Otto-Kießling-Straße, die Wirth-Allee und die Bürgerstraße zu nutzen.

Die Erneuerungspläne gibt es schon einige Jahre. Die Stadt hatte sogar mal erwogen, eine Autobrücke zu errichten, dies aber aus Kostengründen verworfen.