Die Fußgängerbrücke zwischen Merowinger- und Bürgerstraße in Landau soll saniert und dabei verbreitert werden. So sollen auch Radfahrer den Weg über die Bahngleise an dieser Stelle künftig nutzen können.

Dabei habe die Stadtverwaltung auch überlegt, ob die derzeit 1,8 Meter breite Brücke auch für Autos freigegeben werden könne. Doch das scheitere unter anderem an den Kosten. Dann müsste sie 11,5 Meter breit werden. Kosten: 1,32 Millionen Euro. Eine Förderung gäbe es nur für 25 Prozent, die Stadt bliebe also auf rund 1,1 Millionen Euro sitzen, rechnet die Verwaltung. Eine Brücke nur für Radfahrer und Fußgänger hingegen würde vier Meter breit und koste 960.000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt läge dank der Förderung für den Radfahreranteil bei rund 600.000 Euro. Aus finanziellen und verkehrspolitischen Gründen will die Stadt für den Ausbau der Brücke letztere Option wählen. Das hat der Hauptausschuss mit der Zustimmung zum Modellprojekt Klimaschutz durch Radverkehr abgesegnet.