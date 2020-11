Achtung: Es wird laut am Bahnübergang in Albersweiler. Die Deutsche Bahn wird bald die Gleise erneuern. Und es wird nicht nur tagsüber gearbeitet werden. Ab Montag schon wird der Durchgang für Fahrzeuge erneuert. Ab 16. November ist der Bahnübergang gesperrt, weil eine Firma den Durchlass erneuert. Der Verkehr kann voraussichtlich bis Freitag die Hauptstraße an dieser Stelle nicht passieren. Dies teilt die Verbandsgemeinde-Verwaltung Annweiler mit. Während der Sperrung wird der Verkehr über die Eußerthaler Straße und die L 505 umgeleitet. Die Zufahrt von der Hauptstraße zur Straße Kanalschleuse und von der L 505 bis zum Bahnübergang wird zugelassen. Wegen der Arbeiten kommt es in der kommenden Woche auch zu Einschränkungen im Busverkehr der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft, wie diese mitteilt. Dies betrifft die Linien 522 (Schülerverkehr Ramberg, Albersweiler, Annweiler), 523 (Albersweiler, Gräfenhausen, Annweiler, Bindersbach) und 524 (Albersweiler, Annweiler, Waldrohrbach, Waldhambach, Pfalzklinikum). Die Haltestelle Queichhambach Neumühle kann nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Albersweiler Bahnhof mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen. Zudem weist die QNV darauf hin, dass es wegen der Umleitung zu Verspätungen kommen kann.

Vom 23. November bis 4. Dezember dann geht es an die Gleise. Die Arbeiten seien erforderlich, um einen störungsfreien Zugverkehr zu gewährleisten, so die Verwaltung. Weil die Strecke stark frequentiert sei, müssten die Arbeiten auch auf die Nachtzeit ausgedehnt werden. Teilweise sei mit erheblichen Baulärm zu rechnen.