„Noch mal Glück gehabt“, schreibt die Polizei in Bad Bergzabern über ihre Pressemeldung aus der Nacht zum Sonntag. Da hat sie gegen 1 Uhr zwei Autofahrer kontrolliert und bei beiden Hinweise auf Alkoholgenuss registriert. Beide mussten pusten, in beiden Fällen blieb das Ergebnis „nur marginal unter der 0,5 Promille Grenze“. Ab da wäre es eine Ordnungswidrigkeit mit 500 Euro Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot gewesen. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Während in einem Fall ein nüchterner Mitfahrer weiterfahren konnte, blieb im anderen Fall der Wagen stehen.