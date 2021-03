Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr zu Himmelfahrt veranstaltet das Protestantische Dekanat Bad Bergzabern am Ostermontag, 5. April, um 11 Uhr wieder einen Auto-Gottesdienst auf dem Parkplatz des Südpfalz-Centers in Rohrbach. Dieser steht unter dem Motto „Freie Fahrt zum ewigen Leben“. So will das Dekanat trotz der aktuellen Corona-Beschränkungen ein gemeinsames Feiern ermöglichen. Diesmal gibt es auch das Abendmahl – unter Einhaltung der Hygieneregeln. Für Kinder wird es eine Bastelaktion geben, die im Auto stattfinden kann. Dafür bitte Buntstifte und eine kleine Schere mitbringen.