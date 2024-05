Welche Themen in der Kuseler Kreismitte beschäftigen Sie, liebe Leserinnen und Leser, am meisten? Sagen Sie es uns!

Am Mittwoch, 8. Mai, kommen die RHEINPFALZ-Redakteure Benjamin Ginkel und Michelle Pfeifer nach Altenglan. Unterstützt werden die beiden von Eric Sayer, der vor allem in der Mitte des Landkreises eine feste Größe in der Berichterstattung ist. Von 10 bis 12 Uhr sind die drei vor dem Wasgau-Markt in der Austraße anzutreffen. Bei hoffentlich schönem Wetter besteht dort Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir wollen wissen, wo der Schuh in und um Altenglan drückt: Erzählen Sie uns, was Sie freut oder ärgert und was in unserer Berichterstattung bislang vielleicht zu kurz gekommen ist. Auch lediglich ein Hallo ist nur allzu willkommen.