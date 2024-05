Das muss ein Schock für die Besitzer gewesen sein: Am Dienstagabend ist ein Auto in einer Hofeinfahrt in der Petronellastraße in Bad Bergzabern in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichtet, ist der Audi A4 gegen 18.30 Uhr völlig ausgebrannt. Es handelte sich nicht um ein E-Auto. Das wurde in den sozialen Medien schnell verbreitet. Die Brandursache sei noch nicht abschließend geklärt, so ein Behördensprecher. Vermutlich sei das Feuer aber von einem defekten technischen Gerät, das im Inneren des Autos lag, ausgegangen. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge der Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro, verletzt wurde niemand.