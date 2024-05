Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Freitagvormittag in der Georg-Weber-Straße in Bad Bergzabern. Laut Polizei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer, der vermutlich ein weißes Fahrzeug fuhr, beim Vorbeifahren oder Rangieren einen geparkten grauen Kia Pro Ceed. An dessen Fahrerseite entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich einfach von der Unfallstelle. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.