Mittels einer Leiter hat am Samstagabend ein bislang Unbekannter versucht, in ein Büro in der Petronellastraße in Bad Bergzabern einzubrechen. Nach Angaben der Polizei konnte der Täter durch einen Anwohner verscheucht werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06343 93340 entgegen.