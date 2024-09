Der Landauer Lions Club lädt für Samstag, 7. September, wieder zu seinem Flohmarkt im Alten Kaufhaus ein.

Von 8 bis 15 Uhr gibt es für Schnäppchenjäger unter anderem hochwertige Kleidung für Erwachsene und für Kinder bis zwölf Jahre, von Fachleuten geprüften Schmuck, ein großes Angebot an Kunst, Bildern und Drucken von teilweise bekannten Künstlern, Spielzeug und Bücher für Kinder, Werkzeug oder funktionsfähige Elektroartikel zu entdecken.

Die Mitglieder des Lions Clubs, ihre Familien, Freunde und Unterstützer suchen das ganze Jahr über nach passenden Artikeln für ihren Flohmarkt. Dabei gilt nach Angaben des ehemaligen Clubpräsidenten Stephan Pellegrini das Motto: „Wir wollen keine Waren anbieten, die man im Normalfall wegschmeißen würde, sondern wir wollen den gut erhaltenen Dingen ein zweites Leben schenken.“

Wer unterstützt wird

In diesem Jahr bieten außerdem die Mitglieder der Initiative „Landau-Kreativ“ ihre selbstgefertigten Strick- und Häkelwaren an. „Wir freuen uns jedes Jahr über die große Resonanz und den wirklich sehr zahlreichen Besuch und letztendlich auch über die Erlöse bei unserem traditionellen Flohmarkt, die wir zum Glück bei nur geringen Kosten zu fast 100 Prozent an lokale Einrichtungen spenden“, führt Pellegrini aus. Das gelinge dadurch, da die Mitglieder viele Kosten selbst aus eigener Tasche tragen.

„Erst kürzlich haben wir die letzten Spenden-Schecks aus den Erlösen des vergangenen Jahres feierlich in der Festhalle übergeben und dabei von den Vertretern der Einrichtungen zum wiederholten Male erfahren, wie dringend solche Spenden sind und welche aktuellen Investitionen mit unseren Spenden finanziert werden.“ Mit dem Flohmarkt werden das Frauenhaus Landau, die Tafel, Terrine Landau, das Kinderhospiz Sterntaler, der Verein Silberstreif, der Kinderschutzbund Blauer Elefant, und die Kinder und Jugendfarm Landau unterstützt.