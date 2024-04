Dass auf dem Alla-Hopp-Spielplatz in Edenkoben Lärmschutzwände errichtet werden, ist bereits beschlossene Sache. Nun liegt der Stadt auch die Baugenehmigung vor. Rund 100.000 Euro sollen die Arbeiten kosten. Die Anwohner der Anlage sollen stärker vor Lärm geschützt werden. So lange aber jene Nachbarn ihre Einsprüche nicht zurückziehen, die die Baugenehmigung angefochten und dadurch die Sperrung von Spielgeräten veranlasst haben, wird sich nichts rühren. Das betont Stadtchef Ludwig Lintz. Er kündigt an, dass jetzt in dieser Angelegenheit Gespräche anlaufen werden. Die Elemente der Lärmschutzwand sollen im Eingangsbereich zur Watzengasse und damit im östlichen Bereich der Anlage entstehen. Sie sollen zwischen drei- und fünfeinhalb Metern hoch werden. Sind die Bauwerke errichtet, soll das Karussell wieder geöffnet werden, das wegen Lärms seit Längerem abgesperrt ist. Bereits abmontiert worden ist eine große Rutsche, weil sie als Lärmquelle angesehen worden war.