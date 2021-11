Die Polizei hat am Montagabend auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Rohrbach die Alkoholfahrt eines Lastwagen-Fahrers beendet. Mehrere Autofahrer hatten gemeldet, dass der Mann Schlangenlinien fahre. Wie sich herausstellte, hatte der Brummifahrer 0,78 Promille intus. Neben einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro erwarten ihn ein Fahrverbot und zwei Punkte im Fahrzeugregister.