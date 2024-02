Die Baustelle auf der A65 am Landauer Trog in Fahrtrichtung Ludwigshafen wird am Freitag, bis circa 17 Uhr, abgebaut. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Während des Abbaus steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Baustelle in der Gegenrichtung, also gen Karlsruhe, soll am Freitag, 1. März, zwischen 9 und 17 Uhr abgebaut werden. Laut Autobahn GmbH sind dort noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen. Währenddessen wird nur ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe zur Verfügung stehen.

Wie mehrfach berichtet, ist bei Arbeiten an der Lärmschutzwand im Oktober 2022 eine tonnenschwere Platte abgestürzt und hat zwei Arbeiter verletzt. Danach hat die Autobahn GmbH die Baustelle eingerichtet und nach einer einjährigen Planungs- und Vorbereitungszeit Sicherungen mit vorgelagerten Stahlträgern einbauen lassen.