Eine 81-Jährige ist am Mittwoch vor dem Schloss Bad Bergzabern Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte gegen 11.15 Uhr ein unbekannter Mann die Frau aus dem Kreis Südliche Weinstraße angesprochen und wollte eine Ein-Euro-Münze gewechselt haben. Die 81-Jährige schaute in ihrem Geldbeutel nach und wechselt die Münze. Später stellte die sie fest, dass ihr ein zweistelliger Geldbetrag aus ihrem Geldbeutel gestohlen wurde. Der Täter sei etwa 70 Jahre alt und 1,90 Meter groß gewesen. Laut Zeugin trug er dunkle Kleidung, hatte dunkle Haare und keinen Bart. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.