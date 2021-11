Eine 36-jährige Autofahrerin hat am Dienstagabend in der Poststraße in Bad Bergzabern beim Abbiegen die Vorfahrt eines 30-jährigen Verkehrsteilnehmers missachtet und dadurch einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau von der Poststraße in die Weinstraße einbiegen. Nach dem Zusammenstoß waren die beiden Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Durch den Unfall kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Weinstraße.