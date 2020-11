63 Corona-Neuinfektionen melden die Südpfälzer Verwaltungen am Freitag. 45 davon entfallen auf den Kreis Germersheim. Es bleibt bei 19 Verstorbenen, teilt die Verwaltung mit. Der Inzidenzwert liegt bei 162 Neuinfektionen binnen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Im einer Senioreneinrichtung in Bellheim wurden vor einigen Tagen 82 Menschen positiv getestet, aktuell gibt es dort unter Bewohnern und Personal noch 48 aktive Fälle. In der kommenden Woche soll es einen weiteren Reihentest geben. In einem Altenpflegeheim in Westheim wurden 13 Bewohner und drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. In einem Altenzentrum in Germersheim sind drei Bewohner und zwei Mitarbeiter mit dem Virus identifiziert. Sechs positiv Getestete gibt es in einer Senioreneinrichtung in Hagenbach. In der Kita Sonnenstrahl in Schwegenheim gibt es einen positiven Fall, die Kinder der betroffenen Gruppe bleiben zunächst daheim. Im Germersheimer Goethe-Gymnasium gibt es einen weiteren Coronafall, die Kontaktpersonen werden noch ermittelt – dasselbe gilt für die Kandeler Realschule plus. Zwei neue Fälle gibt es in der Grundschule Dammschule Wörth. Hier bleiben die Kinder der beiden betroffenen Klassen zunächst zuhause.

Senioren-Wohngruppe in Bad Bergzabern abgesondert

18 Sars-CoV2-Neuinfektionen entfallen auf die Stadt Landau und den Kreis Südliche Weinstraße. Wie die Kommunen mitteilen, gibt es damit vor Ort 1066 Fälle seit Beginn der Pandemie. Neun Menschen haben ihr Leben verloren. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Landau liegt bei 93,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, im Kreis SÜW liegt der Wert bei 78,7. Infiziert hat sich ein Bewohner der Pro Seniore Residenz Bad Bergzabern. Die betroffene Wohngruppe wurde abgesondert, teilt der Kreis mit. Ein Mitarbeiter der Privatklinik in Bad Gleisweiler wurde ebenfalls positiv getestet – 23 Menschen stehen nun unter Quarantäne. Einen neuen Fall gibt es auch in der Bad Bergzaberner Realschule plus. Eine Schülerin wurde positiv getestet, 16 Menschen stehen nun unter Quarantäne. Eine Herxheimer Grundschülerin wurde ebenfalls positiv getestet, das Gesundheitsamt ermittelt noch die Kontaktpersonen. Erwischt hat das Virus auch eine Mitarbeiterin der Kita Langstraße in Landau – hier müssen 25 Menschen in Quarantäne.