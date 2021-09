Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis SÜW ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der L493 ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 15.40 Uhr von Vorderweidenthal kommend in Richtung Silz unterwegs, als ihm zwischen Wild- und Wanderpark und der Einmündung zur K11 ein 86-Jähriger mit seinem Opel Astra entgegen kam. Im Ausgang einer scharfen Rechtskurve kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er noch auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde laut Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachter beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 493 voll gesperrt. Der Verkehr wurde in beide Fahrtrichtungen durch die Straßenmeisterei Annweiler umgeleitet.