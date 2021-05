22 Kandidaten und Kandidatinnen – darunter auch zwei aus dem Bistum Speyer – werden am Samstag, 29. Mai, im Speyerer Dom in den Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem aufgenommen. Die neuen Ordensmitglieder erhalten dabei von Reinhard Kardinal Marx, dem Erzbischof von München und Freising und Großprior, sowie von Michael Schnieders, dem Statthalter des Ritterordens in Deutschland, ein Ordenskreuz und Mantel. Die Männer bekommen bei dem Investiturgottesdienst zusätzlich einen Ritterschlag. Mit dabei sind am Samstag auch Wolfgang Appel aus Neustadt, der an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Saarbrücken lehrt, sowie Melanie Lang, Gemeindereferentin aus Landau. Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem ist eine katholische Ordensgemeinschaft mit nach eigenen Angaben weltweit über 30.000 Mitgliedern und rund 1500 Mitgliedern in Deutschland. Ihr gehören Männer und Frauen, Laien und Geistliche an. Die regionalen Einheiten des Ordens heißen „Komturei“. Die 38 Komtureien bundesweit sind in der deutschen Statthalterei zusammengeschlossen. Wegen der Pandemie ist der Zugang zum Gottesdienst am Samstag laut einer Pressemitteilung begrenzt. Wer ihn verfolgen möchte, kann das ab 11.30 Uhr über den katholischen Fernsehsender EWTN oder unter www.ewtn.de tun.