Am Montag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Weinstraße beim Kindergarten in Klingenmünster von 10 bis 11.45 Uhr den Verkehr. Gleich 20 Fahrer waren schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs und wurden gebührenpflichtig verwarnt, wie die Polizei mitteilt. Bei einem Lkw Fahrer wurde ein Verstoß gegen die Sozialvorschriften festgestellt.