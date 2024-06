Die Meldung, in Bad Bergzabern sei eine Person mit einer Schusswaffe vom Mc Donald’s in Richtung Bahnübergang im Klingweg unterwegs, hat die Polizei am Mittwochabend in den Einsatzmodus versetzt. Die Person ist Teil einer dreiköpfigen Gruppe, hieß es laut Mitteilung der Behörden. Beim Antreffen des Trios fanden die Beamten bei einem 14-Jährigen tatsächlich eine Waffe, und zwar eine Softairpistole. Mit dieser hat der Junge nach eigener Aussage vor dem Eintreffen der Polizei in ein Gebüsch geschossen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand also nicht. Dennoch bekommt der 14-Jährige Probleme, denn das Führen einer sogenannten Anscheinswaffe ist verboten. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, die Softair nahmen die Beamten mit.