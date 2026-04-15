Die in Landau ansässige Kissel Gruppe feiert 100. Geburtstag. Angefangen hat alles mit der Tabakproduktion. Heute zählt das Unternehmen 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Kissel Unternehmensgruppe feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „100 Jahre Kissel – Handel verbindet Generationen“ würdigt das traditionsreiche Familienunternehmen seine Wurzeln – und lädt gleichzeitig Kundinnen und Kunden zu Marktfestwochen, Aktionen, Gewinnspielen und einem ganzjährigen Blick in die Unternehmensgeschichte ein. Die Gruppe umfasst verschiedene Geschäftsbereiche im Einzel- und Großhandel sowie in der Lebensmittelproduktion und beschäftigt mehr als 1500 Mitarbeitende. Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilt das Unternehmen mit, der Umsatz habe 2025 bei rund 300 Millionen Euro gelegen.

Wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt, beginnt die Geschichte von Kissel 1926 mit der Gründung der August Frey GmbH. Neben der Tabakfabrikation und dem Großhandel mit Tabakwaren umfasst das Geschäft früh auch den Handel mit Lebens- und Genussmitteln. Mit dem Eintritt von Jakob Kissel im Jahr 1929 wird die Eigenproduktion ausgebaut – unter anderem mit Zigarren, Kaffee und Wein. Der Fokus liegt bereits damals auf der Belieferung selbstständiger Einzelhändler in der Region.

1956 erster Frischdienst-Großhandel

Ein wichtiger Meilenstein folgt 1956 mit der Eröffnung des ersten Frischdienst-Großhandels für Obst, Gemüse und Molkereiprodukte in Landau – eine Pionierleistung für die gesamte Pfalz. In den folgenden Jahrzehnten wächst das Unternehmen stetig. Durch den Zusammenschluss mit dem Großhändler Wilhelm Schacherer erhält die Firmengruppe 1970 den ersten C&C-Markt. Mit der Versorgung von bis zu 900 Einzelhandelsgeschäften und der Eröffnung eigener Einzelhandelsmärkte ab 1972 entwickelt sich Kissel nach eigenen Angaben zu einem bedeutenden Handelsunternehmen im Südwesten.

Ein entscheidender Wendepunkt ist das Jahr 2011. Nach dem Tod von Dieter Kissel wird das Unternehmen in die Dieter Kissel Stiftung überführt, die bis heute alleinige Gesellschafterin ist. Damit wird die langfristige und werteorientierte Entwicklung des Unternehmens gesichert.

Edeka als Partner

Mit dem Beitritt des Kissel Einzelhandels zum genossenschaftlichen Verbund der Edeka Südwest im Jahr 2019 und dem Ausbau eigener Produktionsbereiche wie der Kissel Bäckereien ab 2020 entwickelt sich Kissel konsequent weiter. Heute ist Kissel eine vielseitige Unternehmensgruppe mit Einzelhandelsmärkten, Großhandel, Bäckereien und der Hausmetzgerei Pfälzer Spezialitäten. Mehr als 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen täglich für die zuverlässige Versorgung in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Die Gesamtverkaufsfläche des Unternehmens liegt aktuell bei rund 33.000 Quadratmetern.

„Die Stiftung ist ein zentraler Baustein unserer Unternehmensstruktur. Sie sorgt dafür, dass Kissel langfristig unabhängig bleibt und sich nachhaltig entwickeln kann. Gerade im Jubiläumsjahr wird deutlich, wie wichtig diese Ausrichtung ist – denn sie verbindet unsere Geschichte mit der Verantwortung für die Zukunft“, betont Helmut Braun, Stiftungsvorstand. Im Mittelpunkt des Jubiläums steht nicht nur der Blick zurück, sondern vor allem das gemeinsame Erleben. Ab Montag, 20. April, bringt die gesamte Kissel Unternehmensgruppe das Jubiläum direkt zu den Menschen in die Region – mit vielfältigen Aktionen in den Märkten und darüber hinaus.

Aktionen in allen Märkten

Ein Herzstück des Jubiläumsjahres sind die Marktfestwochen in allen Kissel Einzelhandelsmärkten. Von April bis Oktober wird jede Woche ein anderer Standort zur Bühne für ein besonderes Einkaufserlebnis – mit Verkostungen, Live-Cooking, regionalen Partnern, Vereinsaktionen und Gewinnspielen. Den Auftakt jeder Marktfestwoche bildet eine besondere Aktion: die Jubiläums-100-Brezel aus der Kissel Bäckerei. Frisch belegt, wird sie an die Kundschaft verteilt. Die Kissel C&C Großhandelsmärkte werden im Spätjahr mit Hausmessen das Jubiläum auch im Profibereich erlebbar machen.

Ein besonderer Meilenstein wird zudem innerhalb der Gruppe gefeiert. Die Kissel Hausmetzgerei Pfälzer Spezialitäten blickt in diesem Jahr auf 50 Jahre zurück und steht damit exemplarisch für die Verbindung von Tradition, Handwerk und Qualität innerhalb des Unternehmens.

Tobias Zuleg, Geschäftsführer Kissel GmbH, verweist laut Pressemitteilung auch auf persönliche Geschichten aus dem Unternehmen unter dem Motto „Kissel-Kollegen erzählen – Was ist Kissel für dich?“ Es gehe nicht um den Rückblick allein. Das Jubiläum sei vor allem ein gemeinsames Erlebnis.

Infos

Alle Termine, Aktionen und Einblicke in das Jubiläumsjahr finden Sie unter www.100-jahre-kissel.de.