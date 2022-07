SÜW. An zwei Stellen im Landkreis Südliche Weinstraße zeigt neuerdings eine dynamische Fahrgastinformationsanzeige, wann der Bus kommt. Fahrgäste sind somit auch über Verspätungen informiert.

Die beiden Anzeigen sind in Stelen verbaut und stehen an zwei Haltestellen: am Pfalzklinikum in Klingenmünster und am Bahnhof Bad Bergzabern.

Landrat Dietmar Seefeldt hält fest: „Dass das Unternehmen QNV diese zeitgemäßen Informationsmöglichkeit anbringt, begrüßt der Landkreis, der für die ÖPNV-Planung in seinem Gebiet zuständig ist, außerordentlich. Wir setzen uns für ein attraktives Angebot ein, um mehr Menschen von den Vorzügen des ÖPNV zu überzeugen.“

Die Anzeige kommuniziert mittels einer digitalen SIM-Karte mit der Datendrehscheibe des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar und zeigt daraufhin die Live-Abfahrtszeiten der vor Ort verkehrenden Busse an. Diese Zeiten werden dynamisch von der jeweiligen Leitstelle des Verkehrsunternehmens anhand der aktuellen Verspätungslage sowie anhand von GPS-Position und Geschwindigkeit der Busse errechnet und vor Ort dargestellt. Dabei kennt die Leitstelle auch alle Fahrzeugumläufe und weiß so beispielsweise auch, wenn eine darauffolgende Fahrt verspätet beginnen wird. Zusätzlich können via Lauftext unter anderem Stör- und Verkehrshinweise an der Anzeige ausgespielt werden.