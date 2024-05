Aktuell läuft wieder das Hüttenhopping im Pfälzerwald, zehn Hütten machen mit. An ihnen können sich Ausflügler den Hüttenhopping-Pass abstempeln. Doch immer wieder werden die Stempel geklaut.

Vom Stempelklau besonders betroffen ist laut der Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben die Amicitiahütte. Woran das liegt, kann sich keiner erklären. Doch auch generell werden „Stempelstationen zerstört, Stempel oder Kästchen geklaut“, wie die VG Edenkoben unter anderem in den sozialen Netzwerken schreibt. Während der Öffnungszeiten bekommen die Hüttenhopper die begehrten Stempel in den Hütten. Wenn geschlossen ist, gibt es außen eine kleine Station zum Selbststempeln.

Zerstörung und Diebstahl sind nicht nur für die VG Edenkoben, die die Aktion organisiert, und die beteiligten Hütten ärgerlich, sondern auch für die Ausflügler. Sie stehen immer wieder vor Hütten ohne Stempel. Es gibt dann jedoch die Möglichkeit, handschriftlich das Datum auf den Pass zu schreiben und noch ein schönes Foto der Hütte zu machen – dann sollte es auch mit dem Schorleglas bei der Abgabe des vollen Passes klappen.

Info

Zehn Stempel brauchen Erwachsene für das Hüttenhopping-Schorleglas und sechs die Kinder für die Mini-Variante – mit trinkbarer Füllung. Wie die am Hüttenhopping beteiligten Domizile am effektivsten erwandert werden können, lesen Sie in der RHEINPFALZ am SONNTAG.