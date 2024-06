Ein Bewegungsmelder in einem Firmengebäude in Völklingen schlägt Alarm. Der Sicherheitsdienst ruft die Polizei. Vor Ort ist von Einbruch oder Einbrechern keine Spur.

Völklingen (dpa/lrs) - Im saarländischen Völklingen hat eine Ratte einen Polizeieinsatz in einem Firmengebäude ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die Beamten am späten Freitagabend vom Sicherheitsdienst der Firma informiert. Ein Bewegungsmelder habe Alarm geschlagen. Vor Ort konnten die Polizisten eigenen Angaben zufolge aber weder Einbruchsspuren am Gebäude noch sonstige Unregelmäßigkeiten feststellen. Bei einer Durchsuchung der Räumlichkeiten sei der «Einbrecher» dann gefunden worden: eine Ratte. Das Tier soll ins Gebäude eingedrungen sein und so den Bewegungsmelder ausgelöst haben.

