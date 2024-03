Einige Südpfälzer Athleten sind zum Landeskader-Lehrgang am Wochenende im Landesleistungszentrum Mainz eingeladen. Die 17-jährige Sevetlana Da Silva von der TS Germersheim kann in der Hallensaison eine 60-Meter-Zeit von 8,02 Sekunden aufweisen und ist Sprintbereich dabei. Der jüngste Athlet, Clemens Pfadt vom TV Nußdorf, nimmt am Programm der Kurz- und Langstreckenhürdler teil. Sein Teamkollege Maxim Sorokin wurde durch die neue Bestzeit von 22,27 Sekunden über 200 Meter, gelaufen bei den deutschen U20-Meisterschaften, in den Kader U23 Sprint aufgenommen. Die Heimtrainer Jochen Kainz und Lothar Grimmeißen, auch Landestrainer Jürgen Bernhart, der früher beim TV Bad Bergzabern als Sprinter Erfolge erzielte, sehen bei weiterer guter Trainingsvorbereitung einer guten Freiluftsaison entgegen.