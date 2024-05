Gelegenheit macht Diebe, heißt es im Volksmund. Am helllichten Tag hat ein Unbekannter am Dienstag in der Drachenfelsstraße die Scheibe eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkw eingeschlagen und daraus Wertgegenstände entwendet. Den Schaden beziffert die Polizei auf 400 Euro. Die Tat geschah zwischen 11.45 und 12.30 Uhr. Immer wieder weist die Polizei darauf hin, dass Wertgegenstände nicht im Auto zurückgelassen werden sollten, schon gar nicht sichtbar auf einem Sitz zum Beispiel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.