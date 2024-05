Seite an Seite sitzen Andrew und Melissa an Tischen und lesen Zettel, Briefe und Postkarten vor, die sie während ihrer getrennten Leben über fast 50 Jahre hinweg ausgetauscht haben ...

Die Zeilen handeln von Hoffnungen und Ambitionen, Träume und Enttäuschungen, Liebe, Eifersucht, Nähe und Freundschaft.

Erfolgszug rund um den Globus

„Love Letters“, das Erfolgsstück aus der Feder des Amerikaners A.R. Gurney, feierte 1989 am Broadway in New York Weltpremiere und trat von dort seinen Erfolgszug rund um den Globus an. Die deutschsprachige Erstaufführung boten die Münchner Kammerspiele. Im Jahr 2016 wurden die „Liebesbriefe“ ins Chinesische übersetzt und in Macau und Singapur aufgeführt, 2017 auch in russischer Sprache in Moskau. Das Stück um verpasste Chancen und einen lebenslangen Briefwechsel war schon mit einigen namhaften Künstlern besetzt.

Neuinszenierung mit Dietmar Hallervorden

Nun kommt es in einer Neuinszenierung mit Dagmar Biener und Dieter Hallervorden als Andrew und Melissa ins Kammertheater Karlsruhe. Den Rezensionen ihrer bisherigen Auftritte zufolge ist das Werk mit den beiden Vollblut-Komödianten grandios besetzt. In einem Interview erzählen sie, dass dies bereits das fünfte gemeinsame Stück sei. Sie hätten einen ähnlichen Humor und würden einfach drauflos spielen, erklären sie ihr gewachsenes Zusammenspiel. Trotz vieler urkomischer Momente ist „Love Letters“ auch ein sehr berührender Theaterabend. Die Art und Weise, wie die beiden Schauspieler miteinander kommunizieren, offenbart die späten Erkenntnisse über verpasste Möglichkeiten und eine nie gelebte Liebe in ihrer ganzen emotionalen Tiefe. Das Stück ist außerdem eine Hommage an die große Kunst des Briefeschreibens.

Beide Darsteller – Hallervorden wird in diesem Jahr stolze 88 und Dagmar Biener 77 – schlüpfen mit wenig Aufwand geschickt in die unterschiedlichen Rollen, um die verschiedenen Phasen der Freundschaft von der Grundschule bis ins Heute zu zeigen. Sie steigen mitunter auf Tische, brüllen laut und leiden leise. Philipp Tiedemann führt Regie.

»Love Letters« – von A.R. Gurney, mit Dagmar Biener und Dieter Hallervorden, Premiere: Mi 15.5., 19.30 Uhr, Karlsruhe, Kammertheater, Vorstellungen: 16.5. bis 26.5.; Info: 0721 23111, Karten, reservix.de