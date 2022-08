Aufsteiger TSV Venningen/SV Herta Kirrweiler ist wie Absteiger FFV Fortuna Göcklingen mit einer Niederlage in die Fußball-Verbandsliga der Frauen gestartet.

4:6 endete in Venningen das Aufsteigerduell mit dem 1. FFC Kaiserslautern. Sophie Linßen erzielte das 1:1 (14.) und 3:3 (60.), Annika Glas das 2:1 (17.), Jennifer Wollensack das 4:4 (78.). TSV-Spielleiter Siegried Kampits: „Die Zuschauer haben ein super Spiel von beiden Seiten gesehen. Jeder wollte den Sieg haben, am Schluss haben wir den Kürzeren gezogen.“

Göcklingen verlor 1:3 bei der SG Ingelheim/Drais, die von Beginn an sehr tief stand. Mit zunehmender Spieldauer gelang es den Gastgeberinnen, zu kontern. So fielen das 1:0 und 2:0 (34.) für sie. Göcklingen setzte nach der Halbzeit alles daran, das Ergebnis zu korrigieren, machte Druck, hatte Möglichkeiten, fing sich dann aber nach eigenem Eckball in der 69. Minute sogar das 0:3 ein. Den Ehrentreffer erzielte Ronja Stahl, drei Minuten vor Ende verwandelte sie einen Freistoß direkt.