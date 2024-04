Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Valentino Catalano aus Westheim bestreitet seine zweite Saison im Prototype Cup Germany. Nachdem der Auftakt in Spa-Francorchamps/Belgien ausfiel, stehen noch fünf Veranstaltungen mit zehn Läufen an. Das Saisonfinale ist am 7./8. September auf dem Sachsenring.

Im vergangenen Jahr belegte Catalano (18) zusammen mit seinem Teamkollegen Robin Rogalski aus Polen den vierten Platz in der Fahrerwertung und verpasste den dritten Gesamtrang nur um drei Zähler.