Der SV Bornheim arbeitet nach dem Aufstieg am Kader für die Handball-Oberliga der Frauen (bislang Pfalzliga). Mit Melanie Deisner finde abermals eine ehemalige Spielerin den Weg zurück nach Bornheim, teilt der Verein mit. Mit Beginn Ihres Studiums habe die Linkshänderin eine Handballpause eingelegt, die sie nun beende.

„Hier habe ich viel Zeit in meiner Jugend verbracht und unvergessliche Momente erlebt. Ich freue mich darauf, wieder ein Teil des Teams zu sein“, zitiert ihr Verein sie. Trainer Mirko Schwarz: „Melanie konnte im Probetraining überzeugen. Man hatte nicht Gefühl, dass sie eine Handballpause eingelegt hatte, da Sie in Ihren Aktionen sehr sicher wirkte. Die athletischen Nachteile werden wir in der Vorbereitung beseitigen.“ Am 12. Juni nimmt Schwarz die Vorbereitung auf, sie wird in zwei Phasen aufgeteilt.