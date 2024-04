Mit dem 3:1-Sieg bei DSG Breitenthal hat sich der FFV Fortuna Göcklingen in der Frauen-Verbandsliga einen Puffer zur Abstiegszone verschafft.

Göcklingen war von Beginn an spielbestimmend und ging in der 13. Minute in Führung. Nach Vorarbeit von Paula Ebert und Fabienne Heintz erzielte Daya Lou Homey das 0:1. Völlig unerwartet gelang Breitenthal nur zwei Minuten später mit einem Sonntagsschuss von der Mittellinie der Ausgleich. Die Abwehr um Torfrau Anja Kempf war weit aufgerückt.

In der zweiten Hälfte war es wieder Paula Ebert, die die Führung vorbereitete. Ihr Pass gelangte zu Michelle Adam, die – fast auf der Torlinie stehend – nur noch per Kopf einnetzen musste (68.). Breitenthal drängte auf den erneuten Ausgleich, die ersatzweise eingesprungene Anja Kempf konnte sich im FFV-Tor das ein oder andere Mal auszeichnen. In der Nachspielzeit war es Marcella Hamburger vorbehalten, mit dem 1:3 nach einem Alleingang das Spiel zu entscheiden. Am Samstag um 17 Uhr gilt es, im Heimspiel gegen den SV Bretzenheim nachzulegen.

Zwei Niederlagen

Der Tabellenletzte SV Dammheim verlor nach 1:0-Führung (Ann-Sofie Dums, 3.) mit 1:2 gegen TuS Heltersberg, der TSV Venningen/SV Herta Kirrweiler quittierte beim SV Bretzenheim in der 87. Minute das zweite Gegentor und verlor 0:2. Venningen spielt am Samstag, 17 Uhr, gegen den 1. FSV Mainz 05 II, der mit Wormatia Worms, am Sonntag um 15.30 Uhr Gastgeber der Dammheimerinnen, um Platz eins konkurriert.