Der SV Viktoria Herxheim will den Rückenwind aus dem Sieg gegen Zeiskam mit in die Auswärtspartie beim SV Steinwenden nehmen. Der Trainer warnt sein Team.

„Wir nehmen das Spiel nicht auf die leichte Schulter“, heißt es im Lager der Viktoria Herxheim. Der Zweite der Verbandsliga muss am Samstag, 14.30 Uhr, zum Tabellenvierzehnten SV Steinwenden. Dieser leckt noch die Wunden nach der 1:4-Niederlage beim FSV Offenbach. Die Viktoria war nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen den TB Jahn Zeiskam in Feierlaune.

Natürlich gehen die Herxheimer in der 2500-Einwohner-Gemeinde als Favoriten in die Partie, doch warnt Coach Jens Bodemer davor, den kommenden Gegner auch bei nur drei Siegen und einem Torverhältnis von 25:36 zu unterschätzen. David Höft hat allein acht der 25 Treffer erzielt. „Im Fußball kann viel passieren. Daher müssen wir jedes Spiel mit maximalem Einsatz angehen“. Bodemer weiß um die Stärken der Westpfälzer. Diese wolle sein Team aufnehmen und seine Stärken auf den Platz bringen. Bodemer: „Ich bin davon überzeugt, dass jeder einzelne Spieler sich um die Bedeutung des Spiels bewusst ist und mit einer konzentrierten Einstellung in das Match gehen wird.“ Aus einer guten Defensive schnell nach vorne zu spielen, nicht abzuwarten und auf Sieg zu gehen, laute die Devise.

Personell hat Bodemer keine Sorgen. Er kann alle Mann an Bord melden. Torhüter Aaron Streib, der gegen Zeiskam kurzfristig wegen eine Grippeerkrankung passen musste, ist wieder mit von der Partie.