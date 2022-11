Pfalzligist HSG Landau/Land am Boden. Mit 30:27 geht er gegen den TV Wörth in Führung, nach dem fünften Tor von Lukas Müller (56.) ist der erste Saisonsieg in der Handball-Pfalzliga zum Greifen nah. Die Mannschaften haben sich die Stirn geboten (3:6, 8:10, 14:13, 19:20, 24:22, 26:26), die Gastgeber vier Siebenmeter vergeben. Wörth, seit der 23. Minute ohne den disqualifizierten Jonas Lehnert und zum zweiten Mal ohne Trainer Adrian Constantinescu (wegen Corona), kommt noch mal: Luka Milicevic erzielt das 30:30, sein zehntes Tor (58.), womit er HSG-Spielertrainer Lukas Gerstle (8) übertrifft, Sergej Neumann wirft den 31:30-Siegtreffer. Die HSG Landau/Land bleibt ohne Punkt am Tabellenende. Spieler Alexander Scherrer, verletzt, coachte am Sonntag die Siegermannschaft, die mit 10:6 Punkten den fünften Tabellenplatz belegt.