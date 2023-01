Mit einer überraschenden Niederlage bei der HSG Eckbachtal war Handball-Oberligist TV Offenbach in die Saison gestartet. Am Sonntag um 18 Uhr beginnt die Rückrunde – und der TVO will sich revanchieren.

Seit diesem Erfolg hat die HSG lediglich vier weitere Spiele gewinnen können. Mit 10:20 Punkten steht die Mannschaft auf dem zwölften Platz. Ihren letzten Sieg holte die HSG Ende November zu Hause gegen Mülheim. Den letzten Auswärtssieg gab es für die Gekkos Ende Oktober bei Aufsteiger Nahe-Glan. Mit 460 Gegentreffern nach 15 Spielen stellen sie zusammen mit Worms die löchrigste Defensive der Liga.

„Ein Gegner, den wir zu Hause schlagen wollen und müssen. Es liegt allein an uns, den Gegner nicht reinkommen zu lassen und selbst gut zu starten“, sagt TVO-Trainer Tobias Job, dessen Team in seiner Abwesenheit vor einer Woche ohne Punkte aus Vallendar zurückkehrte. „Das Spiel haben wir schon in der ersten Halbzeit verloren. Im Video habe ich bestimmt zehn frei vergebene Chancen gesehen, vom Kreis, von außen und nach Durchbrüchen“, sagt Job. So gehe man dann mit einem Ein-Tore-Rückstand in die Pause, statt selbst zu führen. Danach habe sein Team den Kopf und die Disziplin verloren. Job: „Somit steht das Spiel gegen Eckbachtal unter dem Motto Wiedergutmachung. Die Jungs haben das Hinspiel vergeigt, also haben wir doppelten Grund, die zwei Punkte hier zu lassen.“

Schwierige Trainingswoche

40:19 (22:8) endete die gleiche Paarung in der Queichtalhalle im Mai vergangenen Jahres. Mit einer dominanten Leistung zementierte der TVO damals seinen dritten Tabellenplatz und ließ den Gästen keine Chance. Ob der damals auf der Mitte spielende und 9/3 Tore erzielende Niklas Klein auch am Sonntag mit dabei ist, wird sich zeigen. Eine Verletzung aus dem Vallendar-Spiel verhinderte eine Trainingsteilnahme unter der Woche, die Achillessehne schmerzt.

„Es war eine schwierige Trainingswoche, wir hatten keinen Kreisläufer da“, so Job. Mario Fuchs und Felix Klein werden aber wieder dabei sein. Simon Gensheimer, zuletzt erkrankt, wird nächste Woche wieder ins Training zurückkehren.

OBK in Saulheim

Mit acht Siegen, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen hat die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam die Hinrunde abgeschlossen. Der Aufsteiger ist heute, 19 Uhr, beim Tabellenzehnten SG Saulheim zu Gast, der sich mit einem Testspiel gegen Zweitligist Eulen Ludwigshafen vorbereitet hat.