Der TSV Landau hat nach dem Rücktritt des Sportlichen Leiters Aydin Tas einen Achtungserfolg in der Fußball-Bezirksliga erzielt. „Ich habe riesigen Respekt vor meinen Jungs, dass sie so zurückgekommen sind. Zwei Minuten länger, und wir hätten noch gewonnen“, sagte Trainer Akin Özer nach dem 5:5 (0:4) vor 120 Fans gegen den TuS Mechtersheim II. Vor der Pause machten die Landauer das Spiel, aber die Gäste die Tore durch Gabriel Rodrigues Fernades (3) und Mika Leicht. Dem 1:4 von Denis Thomas (56.) folgte der vierte Fernandes-Treffer. In einer dramatischen Schlussphase sicherten sich die Gastgeber in Unterzahl nach Zeitstrafe für Hasan Coskun doch noch einen Zähler. Nach den Treffern von Max Sprick (84.) und Müslüm Talsik (88.) schnürte Denis Thomas (der Spieler in Rot auf dem Foto) in der Nachspielzeit einen Doppelpack. Er verwandelte einen Foulelfmeter, dann ließ TuS-Keeper Arman Buzumadi seinen Freistoß durch die Beine kullern.