Tobias Job wird auch in der nächsten Saison den Handball-Oberligisten TV Offenbach trainieren. Als er im November vergangenen Jahres die Mannschaft übernahm, galt seine Zusage zunächst nur bis Rundenende. „Es macht Spaß, die Jungs ziehen gut mit. Auch die Kaderplanung läuft so, dass ich damit weiterarbeiten möchte“, so der Coach. Sechs Jugendspieler werden regelmäßig in den Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft eingebunden, Andreas Benz, Felix Klein und Jan Kirchner konnten Spielpraxis in der vierten Liga sammeln.