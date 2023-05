Wieder ein Übergriff im Fußball gegen einen Schiedsrichter: Die Partie SV Kapellen/Drusweiler gegen TSV Wilgartswiesen in der D-Klasse West wurde abgebrochen. Nach knapp einer Stunde, es stand 3:2 für die Gäste, warf ein Akteur des TSV bei einem Einwurf seinem Gegenspieler den Ball an den Kopf. Er war bereits verwarnt und sah deshalb Gelb-Rot. Dann bekam der junge Referee von der Wilgartswiesener Bank von hinten den Ball an den Kopf geworfen. Er setzte die Partie fort, weil er den Übeltäter nicht identifizieren konnte. Nach weiteren Verbalattacken lief der junge Referee vom SV Olympia Rheinzabern zur TSV-Bank, um das Gespräch zu suchen. Der des Feldes verwiesene Spieler warf ihm sein Trikot an den Kopf. Der Schiedsrichter brach das Spiel ab.