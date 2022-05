Die Spielgemeinschaft TSV Venningen/SV Hertha Kirrweiler ist neuer Kreispokalsieger im Frauenfußball. Mit dem verdienten 4:0 (3:0)-Sieg über den SV Dammheim machte die Mannschaft um Trainer Benjamin Kampits in Knittelsheim das Double perfekt. Ohne Punktverlust hatte sie die Landesliga-Meisterschaft gewonnen. Sophie Linßen stellte mit einem Doppelpack in den ersten fünf Minuten die Weichen auf Sieg, Isabell Prinz erhöhte nach 37 Minuten auf 3:0. Kurz nach der Pause stellte wiederum Linßen mit ihrem dritten Treffer den Endstand her und avancierte damit zur Spielerin des Tages.

Kampits war sichtlich stolz auf seine Truppe: „Endlich konnte sich meine Mannschaft für ihren Einsatz und Trainingsfleiß in den letzten drei Jahren belohnen, nachdem Corona uns mehrmals einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.“ Nicht unzufrieden war man auf Dammheimer Seite: „Klar haben wir uns Chancen ausgerechnet, da im Pokal immer eine Überraschung möglich ist. Obwohl Venningen/Kirrweiler hochverdient gewonnen hat, haben wir gut gespielt und damit unsere Leistung aus der Runde bestätigt“, sagte Torwarttrainer Heiko Kelb. Dem Unparteiischen Timon Sitzenstuhl (SV Landau West) und seinen Assistenten wurde vor 300 Zuschauern eine einwandfreie Spielleitung attestiert.