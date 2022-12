Den sechsten Sieg in Serie hat die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam in der Handball-Oberliga eingefahren. Seit drei Runden ist der TV Offenbach unter seinem neuen Trainer Tobias Job ungeschlagen. Er gewann am Sonntag mit 28:23 (15:9) bei der HSG Worms.

Der 42-Jährige hat die TVO-Mannschaft wieder in die Spur gebracht. Nach dem 5:5 legte sie vor: 5:9 durch den achtmaligen Torschützen Niklas Klein, 7:12 und 7:13 (21.) von Mario Fuchs. Nach dem 10:17 wurde es knapp. „Wir haben es spannend gemacht, da hätte es kippen können“, sagte Tobias Job zur Phase zum 17:19 (47.). Die Mannschaft habe sich aus dem Tritt bringen lassen und Glück gehabt. Mit dem 17:23 (51.) beruhigte sich das Spiel.

SG-Trainer Christian Job zog nach dem 6:7-Anschlusstreffer von Elias Horn gegen den TV Nieder-Olm die Grüne Karte; Auszeit. Acht Minuten später baute Maximilian Hauck die Führung der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam auf 12:7 aus (27.). Der Aufsteiger dominierte: 22:13, 27:18. Arne Schäfer (6 Tore) und Joshua Albert (5) waren die erfolgreichsten Schützen der SG. Sie setzt die Runde als Tabellenvierter mit 16:6 Punkten in Bingen fort.