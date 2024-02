Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zwei Auswärtsniederlagen wollen die Südpfalz Tiger an diesem Samstag um 18 Uhr die Handball-Oberliga-Meisterschaft mit einem Heimsieg in Bellheim gegen die neuntplatzierten HF Illtal fortsetzen. Sie könnten bis auf vier Punkte an die Saarländer heranrücken.

Trainer Christian Job weiß, dass dies schwer wird. In der Spielgemeinschaft der Stammvereine SF Uchtelfangen und TV Dirmingen sieht Job einen sehr unbequemen Gegner, der manchmal ganze