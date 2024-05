Der TC SW Landau ist mit einem Sieg in die Medenrunde gestartet. In der Verbandsliga gab es ein 7:2 gegen den TC Diez. 1624. der Weltrangliste ist Landaus Topspieler Aaron Gil Garcia, der 20-jährige Luxemburger gewann mit 6:2, 7:6 gegen Ricardo Batista. 24 Jahre alt ist der Belgier Louis van Herck, der sich mit 2:6, 6:1, 10:6 gegen Illia Stoliar durchsetzte. Nach weiteren Siegen von Aron Schmitt (6:2, 6:4), Can Ayral (6:3, 6:2) und Yannik Meyer (6:3, 6:3) und der Niederlage von Tobias Wirth (2:6, 3:6) lag Landau nach den Einzelspielen uneinholbar mit 5:1 in Führung. Coach Frank Bohlender: „Richtig gut.“ Am Sonntag tritt die Mannschaft beim TSC Mainz an.

Die Damen-Verbandsliga mit SW Landau beginnt am 12. Mai. Der BASF TC Ludwigshafen III ist der erste Gastgeber der Landauerinnen, die auf den Spitzenpositionen die Slowakinnen Ivana Gresova (20) und Ana Sabikova (19) führen. Die Pfalzliga-Herren des TC Neupotz verloren ihr erstes Spiel gegen SW Bad Dürkheim mit 3:6. Jonathan Lösch und Sebastian Heid gewannen ihre Einzel. Die Verbandsliga-Damen des TC Blau-Weiß Herxheim beginnen am Sonntag gegen Park TC Kaiserslautern-Siegelbach II.