Lange lag der Fokus des Allgemeinen Motorsport-Clubs „Fair“ Südpfalz auf dem Kartsport. Nun richtete der Verein eine weitere Serie aus – mit Erfolg.

Der Clubsport-Automobil-Slalom in der Südpfalz ist um einen Veranstalter reicher. Der Allgemeine Motorsport-Club (AMC) „Fair“ Südpfalz hat eine zweitägige Veranstaltung auf dem neuen Messplatz in Landau ausgerichtet. Am Ende waren sich Ausrichter und Teilnehmer sicher, dass diese Veranstaltung Bestand haben sollte. Während bei der Premiere der Nachwuchs im Slalom-Youngster-Cup und die Starter im Mazda-MX-5-Cup ihre Runden zwischen den rot-weißen Pylonen drehten, sollen es im nächsten Jahr alle Klassen des Clubsport-Slaloms sein.

Wochenlange Vorbereitungen lagen hinter dem Vorsitzenden Friedhelm Werle und den beiden Slalomleitern Fabian Helck und Methin Akgül. Beide sind im Rallyesport und im Automobil-Slalom erfahren. Somit war es auch keine Überraschung, dass sie einen viel gelobten Parcours auf den Asphalt zauberten. „Unser Ziel war ein übersichtlicher Parcours mit flotten Folgen von Schweizern und Gassen. Aber dann auch wieder so eng aufgereiht, dass es nicht zu extrem hohen Geschwindigkeiten kommen kann. Denn wir haben den Nachwuchs am Start mit Fahrern, die in Landau erstmals in einem Wettbewerb fuhren“, erläuterten die beiden.

Zwei Karlsruher schnell unterwegs

Zunächst waren an beiden Tagen die erfahrenen Piloten in ihren Mazda MX-5 am Start, die eine eigene Meisterschaft ausfahren. Kein Weg ging am Seriensieger dieser Meisterschaft vorbei, am 58-jährigen Maschinenbau-Techniker Michael Zellner aus Karlsruhe. Einen Platz im Mittelfeld holte sich jeweils die einzige Dame in dieser Wertung, die 60-jährige kaufmännische Angestellte Gabriele Kraus aus Karlsruhe.

Im Slalom-Youngster-Cup fuhren die Teilnehmer vom ADAC-Regionalverband Pfalz zur Verfügung gestellte Wettbewerbsfahrzeuge. Einen Skoda Fabia mit einem Ein-Liter-Motor, der 110 Pferdestärken leistet. Zehn Pferdestärken mehr hat der Hyundai I 20, der ebenfalls einen Hubraum von 1000 Kubikzentimeter hat. Einzige Verbesserung am Auto ist ein KW-Fahrwerk, und die Fahrzeuge sind mit Slalom-Reifen ausgestattet. „Ansonsten sind es nur Um- und Einbauten zur Verbesserung der Sicherheit. Dazu gehören ein Überrollbügel, ein Schalensitz und ein Sechs-Punkt-Sicherheitsgurt“, erklärt Jannik Mahl aus Rülzheim, der seit 2019 junge Nachwuchsfahrer betreut. Er selbst ist ein erfolgreicher Rallye-Pilot und auch im Automobil-Slalom am Start.

Viel Arbeit im Vorfeld geleistet

Bis der erste Start auf dem neuen Messplatz erfolgen konnte, hatten die Organisatoren und Funktionäre jede Menge Arbeit zu verrichten. Denn bisher gab es im Vereinsleben nur den Jugend-Kart-Slalom. Der im Jahre 2010 gegründete ADAC-Ortsclub beschränkte sich in all den Jahren auf die Motoren mit 200 Kubikzentimeter Hubraum, die gedrosselt etwa 6,5 Pferdestärken leisten. „Es war an der Zeit, sich Gedanken um die Erweiterung des Sportangebotes zu machen, um der Jugend einen Übergang vom Jugend-Kart-Slalom in den aktiven Motorsport zu bieten“, sagte Friedhelm Werle. Viele der Helfer hatten ihren ersten großen Einsatz.

Der pfälzische Nachwuchs blieb nicht unter sich. Am Samstag waren die Teilnehmer der nordbadischen Meisterschaft zu Gast, am Sonntag Piloten aus dem Saarland.