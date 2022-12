Seit der Heimniederlage am 15. Oktober gegen den TV Offenbach hat Aufsteiger SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/ Zeiskam kein Spiel mehr verloren. Gelingt den Südpfalz-Tigern gegen den TV Nieder-Olm (Sonntag, 18 Uhr, Spiegelbachhalle in Bellheim) in der Handball-Oberliga der sechste Sieg in Folge?

Die Mannschaft hat auch ihren Trainer Christian Job überrascht. Beim SV Zweibrücken zu gewinnen, hielt er nicht für möglich: „Der 30:28-Sieg war absolut nicht einkalkuliert. Dass wir nach zehn Spielen 14 Punkte haben, ist schon außergewöhnlich.“ Übers Kollektiv und eine unbequeme offensive Abwehr gewinne die Mannschaft die Spiele.

Einer fehlt immer noch: André Hilsendegen. Job erwartet den Spieler nach einer Schulter-Operation im Januar zurück. Vorher spielt die SG, die den vierten Platz in der Tabelle einnimmt, noch zweimal auswärts, in Bingen und beim Spitzenreiter TV Homburg.

Für den TV Offenbach geht es am Sonntag um 17 Uhr beim Tabellen-14. HSG Worms weiter. Tobias Job peilt in seinem dritten Spiel als Trainer den zweiten Sieg und ersten Auswärtserfolg seit dem 15. Oktober an. Genutzt hat er die zwei Trainingswochen für Abwehrarbeit: „Da müssen wir jetzt Sicherheit reinbringen. Zuletzt waren wenig Absprachen da, wir versuchen das in Zukunft besser zu machen.“

Auch wenn gerade im Rückraum nicht immer alle Spieler zur Verfügung standen – Linkshänder Niklas Klein etwa nahm nach Fußverletzung im vergangenen Spiel erst in dieser Woche wieder das Training auf –, hofft Job auf Besserung. „Wir dürfen einfach nicht so viele Fehler im Zweikampf machen.“ Drei Spiele hat der TV Offenbach noch bis Weihnachten. Die VTZ Saarpfalz und Illtal kommen noch in die Queichtalhalle. Der TVO steht mit 11:11 Punkten auf Rang acht.