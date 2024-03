Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag um 18 Uhr erwarten die Südpfalz Tiger in der Spiegelbachhalle in Bellheim den drittplatzierten HV Vallendar, der die jüngsten fünf Spiele in der Handball-Oberliga gewonnen hat. Die Personalsituation ist kritisch. Der TV Offenbach gastiert nach vier Spielen ohne Sieg beim Tabellenführer VTV Mundenheim (Samstag, 19.30 Uhr).

Ein Spiel, in dem es für uns nichts zu verlieren gibt“, sagt TVO-Trainer Tobias Job. Das Hinspiel Anfang November war knapp, beim 20:21 machten die Gäste den Sack im letzten Angriff