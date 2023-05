Am Sonntag (16 Uhr) spielt der FC Bienwald Kandel beim SV Steinwenden, der mit dem 2:1-Sieg beim TuS Marienborn den VfR Baumholder auf der Coach zum Meister der Fußball-Verbandsliga Südwest gemacht hat. Torhüter Patrick Aust ist wieder dabei. Sportdirektor Michael Pahle hat die Verpflichtung des 20-jährigen Mittelstürmers Henrik Bediako bekanntgegeben. Der in Mainz geborene Deutsch-Ghanaer kommt vom badischen Verbandsligisten SV Langensteinbach. Beim FC Augsburg spielte er in der U17- und U19-Bundesliga. Kandels Coach Reinhard Schenker hatte Bediako beim Oberligisten FC Nöttingen trainiert. „Wir sind erleichtert, dass wir nach der plötzlichen Absage von Milot Berisha und dem Abgang von Maximilian Krämer noch kurzfristig reagieren konnten“, so Pahle.