Ein echter Star kommt zum Jugendtraining des ASV Landau in die Sporthalle West. Mit 13 war Camilla Weitzel ausgezogen, schon 93-mal hat sie für Deutschland gespielt. Die Kinder und Jugendlichen haben viele Fragen.

Einmal mit einem echten Star trainieren. Ob die Kinder wissen, dass die junge Frau im selben Verein Volleyball gespielt hat? Die Kinder und Jugendlichen staunen nicht schlecht, als ihnen am Mittwoch die 93-malige Nationalspielerin Camilla Weitzel gegenübersteht.

Eingefädelt hat das Kai Lohkamp, Jugendtrainer im ASV. Weitzel ist mit ihrem Verein aus den Play-offs der italienischen Liga A1 ausgeschieden, damit hat sie vor den anstehenden Nations-League-Spielen etwas Zeit für einen Heimatbesuch. Die 23-Jährige verbringt eine Woche in Offenbach. Lohkamp fragte die Mittelblockerin, die 2021 zu Chieri in Italien wechselte, ob sie im Jugendtraining in Landau vorbeikomme. Sie sagte zu. Jetzt ist sie in der Sporthalle West. Wenige Meter entfernt hatte die Volleyballerin im Alter von zehn bis 13 Jahren in der mittlerweile abgerissenen Rundsporthalle gespielt, bevor sie ans Sportinternat nach Dresden wechselte.

„Der Kreis schließt sich“, sagt Lohkamp. Der Kreis, zu dem sich eintreffenden Kinder um das halbe Dutzend Trainer aufstellen, wird schnell größer. Knapp 40 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren haben sich in der Halle eingefunden.

Fünf Stationen

Nachdem das Trainerteam die 1,95 Meter große Weitzel als „hohen Besuch“ vorgestellt hat, geht es nach einem Gruppenfoto ans Aufwärmen. Danach warten fünf Stationen mit unterschiedlichen Übungen auf die Nachwuchsvolleyballer. Der Star übernimmt den Aufschlag. Das ist kein Zufall, wie die Südpfälzerin in der Fragerunde nach dem Training sagt. Das Aufschlagen zähle auch im Profisport zu ihren Stärken.

Diese Stärken haben sie weit getragen: Nach ihrer Zeit im Sportinternat wechselte sie 2017 zum Dresdner SC, wo sie in den folgenden Jahren eine Meisterschaft und zwei Pokalsiege feiern konnte. Mit Chieri gewann sie den Challenge Cup und den CEV Cup. Weitzels erfolgreiche Zeit in Italien neigt sich dem Ende entgegen: Ihr Verein verabschiedete sie am Dienstag in einem Instagram-Post. Die Spielerin bestätigt auf Nachfrage einen Wechsel, äußert sich aber noch nicht zu ihrem neuen Verein.

Neuer Verein

90 Minuten dauert das Training, die Teilnehmer wechseln zwischen den Stationen hin und her. An Weitzels Station ist die richtige Armhaltung beim Aufschlagen Thema. Dass Unterarm und Hand möglichst gerade seien, sei entscheidend, erzählt sie den fünf Kindern, die vor ihr stehen. Schräges Treffen des Balles führe fast zwangsläufig zu einem Fehlaufschlag. Ein paar Wiederholungen sind drin, der Profi korrigiert einige Techniken, dann zieht die Gruppe an die nächste Station weiter.

Nach dem Training können die Kinder Fragen stellen, die Nationalspielerin antwortet. Wie sieht ein Trainingstag in der italienischen Liga aus? Und bleibt noch Zeit für Hobbys? Weitzel kommt ins Erzählen. Training zehn bis zwölf Mal in der Woche, also meist zweimal am Tag. Morgens Kraft und Technik, am Nachmittag vermehrt Spielformen. Viel Zeit für anderes bleibe da nicht. Nebenher studiere sie Wirtschaftspsychologie. Ein Fernstudium. Für junge Profis in der deutschen Bundesliga würde das Gehalt oft nicht sofort zum Leben reichen, in der italienischen A1 komme man damit aber gut über die Runden.

Nach der Nations League soll Ende Juli eigentlich in Paris der Höhepunkt für die deutschen Volleyballerinnen folgen. Die Olympiateilnahme ist aber noch weit entfernt. In Länderspielen muss das Nationalteam ordentlich Weltranglistenpunkte auf Kanada gutmachen. Nur der zehnte Platz bringt die Qualifikation, Deutschland ist aktuell Elfter.