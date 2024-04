Juniorin Messane Bräutigam von der RSV Rheinzabern hat zum Auftakt der Rad-Bundesliga im nordrhein-westfälischen Steinfurt für eine Überraschung gesorgt. Im gemeinsamen Rennen der Frauen und Juniorinnen feierte sie den Gesamtsieg und übernahm die Führung in der Gesamtwertung. Die 18-Jährige versuchte auf den 84,6 Kilometern immer wieder, das Feld zu sprengen, was ihr in der fünften von neun Runden gelang. Nachdem sie vom Feld wieder eingeholt wurde, fiel die Entscheidung im Sprint. Bräutigam gewann mit mehr als drei Radlängen Vorsprung. „Ich bin als Zweite oder Dritte aus der letzten Kurve gekommen und einfach gefahren, so schnell ich konnte“, sagte sie und freute sich riesig: „Ich denke, das ist ein besonderer Sieg. Er hat mir gezeigt, was ich kann, und gibt mir viel Selbstvertrauen für die nächsten Rennen.“