Mit den Einzelküren gehen die Speyergau-Meisterschaften in Bad Bergzabern zu Ende. Oskar Dietz startet durch, er will zu den deutschen Jugendmeisterschaften. Der ausrichtende Verein stellt einen neuen Rekord auf.

Pünktlich begrüßt Stefan Hertel, Fachwart Turnen im Speyergau, 40 Turner zum ersten Durchgang in der Verbandsgemeindehalle in Bad Bergzabern und bittet die ersten Jungs an die Geräte. Hermann Jäger hat alle Geräte mustergültig aufgebaut. In diesem ersten Durchgang startet der Nachwuchs. Robin Häßelbart aus Schifferstadt erturnt am Barren 13,10 Punkte von möglichen 15, Grundlage für seinen späteren Sieg nach vier Geräten vor Ben Stephan von TV Rheinzabern. 2017 ist Luke Zimmermann vom TV Neuburg geboren, der sich in seiner Altersklasse knapp durchsetzt.

Die zwei überragenden Vereine der Südpfalz, der TV Bad Bergzabern und der TV 1861 Landau, haben hier keine Teilnehmer gemeldet. Ihre wettkampferfahrenen Turner treten im zweiten Durchgang an sechs Geräten an. In vier Wettkampfklassen werden hier die Gau-Meister gesucht, drei kommen vom Gastgeber, zur Freude ihrer Trainer Hermann und David Jäger: „Da wir seit vergangenem Jahr die Halle wieder intensiv nutzen können, hat sich die harte Winterarbeit bezahlt gemacht. Wir erhoffen uns für das Jahr 2024 noch einiges. Unser Rekord liegt bei neun ersten Plätzen“, lautet ihr Fazit.

Besonderes in Durchgang drei

Zusammen mit den Pokalwettkämpfen an den Einzelgeräten können sie mit elf Titeln stolz einen neuen Rekord verbuchen. In den Pflicht-Sechskämpfen gibt es erste Plätze für Cedric Finley Mewis, Phil Eliah Walter und Maximilian Hartardt. Stolz ist Stefan Lentz aus Landau, dessen Sohn Oscar bei seinem zweiten Wettkampf bei den Neunjährigen den Meistertitel gewinnt. Er selbst gehörte vor Jahren in Bad Bergzabern zu den Spitzenturnern und war mehrfach Rheinland-Pfalz-Meister.

Der dritte Durchgang verspricht mit seiner Vielfalt an Wettkämpfen Besonderes. Harte Arbeit für das Kampfrichterteam um den international erfahrenen Helmut Metz aus Hatzenbühl. Sowohl in einem Sechskampf und in einem Pokal-Turnen starten die Kürturner mit einem erleichterten Programm, wobei die Erleichterung nicht immer nennenswert ist. Die Pokalturner, meist Aktive, die auf Grund von Verletzungen oder Trainingsrückstand nur an bestimmten Geräten ihre Leistungen unter Beweis stellen, und Wettkämpfer, die sich für die Liga oder nationalen Wettbewerben fit machen.

Besuch vom Landrat

Landrat Dietmar Seefeldt lässt es sich nicht nehmen, ein Grußwort zu sprechen, die Verbandsbürgermeisterin Kathrin Flory schaut auch vorbei.

Nachwuchsturner Oskar Dietz vom TV Bad Bergzabern startet durch. Er turnt einen kompletten DTB-Wettkampf, denn für ihn ist die Punktzahl wichtig als Berechtigung für einen Start bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Und natürlich möchte er fit sein für einen Start in der 2. Bundesliga bei der TSG Grünstadt im Spätjahr.

Gestiegene Leistungen

Am Boden erreicht Dietz 14 Punkte, so viele wie Teamkollege Thomas Quint. Vor ihm: Jan Sitter vom TV Landau (14,6) und Konrad Beck (TVB, 14,2). Die Wertung am Pauschenpferd: 1. David Jäger, der wie Semjon Geist auf den Sprung verzichtet, 2. Sitter, 3. Dario Weis vom TVB, 4. Dietz. An den Ringen behauptet sich Felix Hanß vom TV Landau gegen Sitter, Weis, Luca Sittinger vom TV Hatzenbühl und 16 andere. Der Sprung: Sitter gewinnt vor Philipp Mäuslein vom TuS St. Martin, Hanß und Thomas Quint vom TVB. Am Barren erhält Dietz die meisten Punkte. Auf den Plätzen: Sitter, Jäger und Quint. Das Reck lässt sich Landesfachwart und Bundesligacrack David Jäger nicht entgehen, sowohl im Mehrfachwettkampf als auch im Pokal hat er die höchste Wertung und liegt vor Hanß, Dietz und Mäuslein.

Nach einem langen Wettkampftag ist klar: Die Leistungen sind insgesamt gestiegen. Zwölf Vereine sind beteiligt, diese Sportart ist nicht gerade leicht und verlangt viel Aufwand für das Training. Aber es macht auch Spaß, wenn man irgendwann am Reck eine Riesenwelle turnt oder einen Salto oder gar Doppelsalto dreht.